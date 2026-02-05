Acuerdan difusión de programas de donación

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech) y el Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas (Cetra) firmaron un convenio general de colaboración con el objetivo de establecer bases y mecanismos de cooperación para la difusión y promoción del Programa de Donación de Órganos, Tejidos y Células de seres humanos con fines de trasplante.

El convenio fue signado en la Sala de Medios “Mtra. Carmen Vázquez Hernández” por el director general del Cecytech, Luis Guadalupe Morales Ángeles, y la directora general del Cetra, Krystell Dávalos Barrientos, con la finalidad de impulsar acciones coordinadas que permitan informar, sensibilizar y concientizar a la comunidad educativa sobre la importancia de la donación de órganos.

Asimismo, reconoció el trabajo conjunto entre instituciones como una estrategia alineada a la política educativa y social impulsada por el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, la cual prioriza acciones de impacto social, prevención y bienestar colectivo a través de la educación.

A su vez, Dávalos Barrientos remarcó que el objetivo del Cetra es ampliar el alcance del Programa de Donación de Órganos, Tejidos y Células en toda la entidad, mediante campañas informativas, actividades culturales, deportivas y académicas.