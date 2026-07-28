Acuerdan fortalecer seguridad en movilidad de estudiantes

La directora general del Colegio de Bachilleres de Chiapas, Viridiana Figueroa García, sostuvo un encuentro con dirigentes transportistas de esta región; abordaron diversos temas relacionados con la movilidad de estudiantes en el transporte público, como parte de la necesidad del traslado a los centros escolares y la garantía de un transporte seguro para ellos.

Entre los líderes transportistas que asistieron a la reunión se encuentran Abraham Tellez, Abenamar Rosales, Noé Pinto, Esmalyn Gómez, Alfredo Liévano y Erick Tellez, que asumieron el compromiso de mantener la capacitación de los conductores de vehículos del servicio de transporte público para responder con eficiencia a emergencias, prevenir incidentes y sobre todo tomar decisiones ante temas de acoso y violencia, reducir riesgos y fomentar la seguridad.

Viridiana Figueroa reconoció la disposición del transporte organizado, así como de las autoridades en la materia para trabajar en la seguridad de los usuarios y, en particular, hizo el llamado a los líderes transportistas, concesionarios y choferes a trabajar coordinadamente en los programas implementados en la entidad para dar seguridad tanto a la población usuaria como, en particular, a los alumnos que utilizan ese medio de transporte.

Seguridad y atención a usuarios

Por su parte, los transportistas refrendaron el compromiso con la sociedad y con las autoridades de Chiapas, incluyendo la de educación, por lo que señalaron que se han sumado a los distintos programas que se desarrollan en materia de seguridad y atención a los usuarios porque de esta manera se consolida la seguridad y confianza de la población.