Acuerdan Ley Seca en Oxchuc

Después de una asamblea que duró alrededor de 12 horas, autoridades y pobladores tseltales de las 188 comunidades y 27 barrios de la cabecera de Oxchuc, único municipio de Chiapas que se gobierna por usos y costumbres, acordaron establecer Ley Seca permanente, informó Oscar Gómez López, agente auxiliar municipal de la comunidad de Fracción Yelaw Lum.

Dijo que el acuerdo se tomó después de que dos jóvenes murieron el tres de este mes, tras ser arrolladas por un vehículo que era conducido por una persona en estado de ebriedad.

“La gente de la cabecera municipal estaba dolida por ese hecho. Por eso agarró fuerza el tema, pues la gente empezó a opinar que se aplicara la Ley Seca”, agregó, al tiempo de señalar que la asamblea determinó que se multará con 300 mil pesos a los habitantes que vendan bebidas alcohólicas o drogas en el municipio.

Bebidas decomisadas

En entrevista señaló que por acuerdo de la asamblea, las cervezas y botellas de aguardiente que fueron decomisadas mediante un operativo realizado la noche del lunes 14, fueron destruidas en la plaza central de Oxchuc, situado a 45 kilómetros de San Cristóbal.

“Ya se había hecho la lista de habitantes de la cabecera municipal que se dedican a la venta de bebidas alcohólicas, por lo que desde el día 11 por la noche se empezó el cateo, que concluyó el sábado 12. Ya habían sido detenidos 13 habitantes”, afirmó Gómez López.

“El 14 de septiembre, los 13 habitantes estaban en la cárcel y a las ocho de la mañana comenzó la asamblea. Se acordó que no sólo en la cabecera debería de haber Ley Seca, sino en todas las localidades, en lo cual estuvieron de acuerdo las autoridades comunitarias. Fue espontáneo el acuerdo y enseguida se ejecutaron los operativos. El mismo pueblo estuvo de acuerdo, porque todos queremos que el municipio esté libre de alcohol y drogas”, expresó el dirigente.