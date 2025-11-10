Acuerdan prohibir regreso de exalcaldes

Alrededor de tres mil habitantes de Oxchuc, único municipio de Chiapas que se rige por usos y costumbres, acordaron a mano alzada no permitir el regreso de una decena de exalcaldes y políticos a los que responsabilizan de desestabilizar y provocar la violencia que en una década dejó una decena muertos, heridos, casas quemadas, desplazados y bloqueos carreteros.

Habitantes de ese municipio tseltal situado a 40 kilómetros de San Cristóbal informaron que el acuerdo fue tomado la tarde del sábado durante una asamblea de cinco horas realizada en la plaza central a la que asistieron los pobladores de los 26 barrios de la cabecera municipal.

Señalaron que entre las exautoridades y políticos incluidos en la lista están los expresidentes municipales Norberto Sántiz López y su esposa María Gloria Sánchez Gómez, Juan Encinos, Oscar Gómez López, Valdemar Morales, Cecilia López Sánchez, Rogelio Sántiz López, Luis Sántiz Gómez y Hugo Gómez Sántiz.

Comentaron que la asamblea estuvo “muy ríspida” porque había pobladores que estaban en favor de que se les permitiera regresar a realizar activismo político.

Negociación

Explicaron que el punto fue llevado a la asamblea general de los 26 barrios porque Valdemar Morales negoció en días pasados con los habitantes de Barrio Nuevo, donde tiene su casa, que le permitieran regresar, a cambio de pagar más de 100 mil pesos.

Indicaron que habló con un delgado del barrio en el que tiene su casa y los habitantes tomaron la decisión de dejarlo entrar, “pero no es problema sólo de un barrio sino de los 26” que componen la cabecera.

“Luego se supo que Rogelio Sántiz López, exjuez municipal y hermano del exalcalde Norberto, quiso hacer lo mismo en su barrio Mukulakil, el más grande de todos, pero los habitantes no lo aceptaron y se promovió que el punto se discutiera en una asamblea general, que finalmente se llevó a cabo el sábado, en la que de una vez se mencionaron los nombres de las exautoridades y de políticos”, dijeron los habitantes consultados.

Manifestaron que “el pueblo determinó que por la violencia que generaron todos estos años y porque son políticos que no van a venir sólo a ver sus casas y estar en santa paz, sino a desestabilizarnos otra vez, el 80 por ciento de los asistentes a la asamblea votó porque no se les permita regresar”.

Afirmaron que todos los ex alcaldes y políticos incluidos en la lista tienen vivienda en Oxchuc, pero viven en San Cristóbal, Ocosingo o Teopisca, principalmente. “Ellos vienen a ver sus casas, pues tampoco se les ha prohibido totalmente llegar. Lo que se prohibió es que sean partícipes de un barrio, que estén inscritos. Si las quieren vender lo pueden hacer”.