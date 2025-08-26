﻿﻿
ChiapasTuxtla

Acuerdan proyectos para el desarrollo de Chiapas

Agosto 26 del 2025
En la Ciudad de México, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar sostuvo una reunión de trabajo con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, en la que se abordaron temas de gran relevancia para el estado de Chiapas. “Se avecinan proyectos muy importantes que marcarán el inicio de una Nueva ERA de desarrollo y oportunidades para nuestra gente”, adelantó al subrayar que continuará el trabajo conjunto para impulsar el crecimiento económico y el bienestar de todas y todos los chiapanecos.

