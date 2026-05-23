Acuerdan reforzar los cuerpos de auxilio

Con el objetivo de trazar la ruta estratégica para el fortalecimiento de los cuerpos de auxilio en la entidad, se llevó a cabo la Junta de Consejo del Instituto de Bomberos del Estado de Chiapas, que preside Marco Antonio Sánchez Guerrero. El encuentro realizado este fin de semana se consolidó como un espacio clave de coordinación al reunir a los sectores más importantes del estado de Chiapas.

Estuvieron la diputada: Alejandra Gómez Mendoza, presidenta de la Mesa Directiva de la LXIX Legislatura del Congreso del Estado, quien reiteró su compromiso de respaldar iniciativas en favor de la corporación.

Por parte del sector académico: rectores y representantes de universidades quienes sumaron su visión para impulsar proyectos enfocados en la profesionalización y la cultura de la prevención.

Asistieron también los 12 Jefes de Estación de todo el Estado, coordinando esfuerzos operativos y compartiendo las necesidades de cada región.