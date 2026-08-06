Acuerdan reforzar rutas de búsqueda

El transporte público de Chiapas será utilizado como canal de difusión de información sobre personas desaparecidas y no localizadas, luego de que dependencias estatales firmaran un convenio de colaboración para la campaña “Ayúdanos a encontrarlas”, acto encabezado por Dulce Rodríguez Ovado, titular de la Secretaría General de Gobierno.

El documento fue suscrito por la titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Albania González Pólito, y la comisionada estatal de Búsqueda de Personas, Guadalupe Elizabeth Santiago Ballinas.

El acuerdo establece que las rutas, los horarios y la cobertura territorial de las unidades del transporte público serán utilizados para mantener a la vista los rostros y datos de las personas que se buscan en la entidad.

Campaña

La operación de la campaña consiste en colocar información de personas desaparecidas en los vehículos de transporte público; se iniciará en Tuxtla Gutiérrez con miras a incrementar a otros municipios del estado.

De acuerdo con cifras oficiales, cuatro de cada diez usuarios de transporte público invierten entre dos y tres horas diarias en sus traslados.

Ese tiempo de exposición convierte a las unidades en uno de los espacios con mayor flujo constante de personas en la entidad.