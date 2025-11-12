Acuerdan retirar sellos y levantan bloqueo en aduana

Tras llegar a acuerdos, productores del municipio de Suchiate, levantaron la tarde de este martes el bloqueo a la aduana del puente internacional Suchiate II.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se comprometieron a retirar los sellos tanto en los canales de captación del Distrito de Riego 046 como en la maquinaria.

José Manuel Ovalle Sosa, presidente de la Unión de Ejidos “David Rey González”, precisó que será este miércoles cuando el personal de la dependencia federal acuda a retirar los sellos, pero advirtieron que de no ocurrir volverán a bloquear la aduana internacional entre México y Guatemala.

Los productores habían denunciado que la actuación de las autoridades ambientales fue arbitraria y sin conocer de fondo la realidad, por lo que desde el lunes realizaron el primer bloqueo en el puente fronterizo, y este martes anunciaron que sería en forma permanente.

Sin embargo, tras llegar a un acuerdo, retiraron la maquinaria y vehículos con que habían tapado el acceso, con lo que se reanudaron las actividades de intercambio comercial.