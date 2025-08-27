Acuerdan trabajo conjunto: Ayuda a personas autistas

Representantes de la comunidad con autismo en Chiapas fueron recibidos por el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado (Jucopo), Mario Guillén Guillén, para analizar los retos de la implementación de la reforma a la Ley Estatal de Autismo.

En este contexto, el presidente de la Asociación TEA en Chiapas, Heriberto Ortiz, representante legal de la comunidad con autismo en la entidad, señaló que existen avances, particularmente en el área de salud; sin embargo, existen considerables rezagos que afrontar.

Reunión

Ante esta situación, de manera responsable y proactiva, el legislador propuso una segunda reunión para construir un proyecto consolidado, que permita la atención de la comunidad con autismo en Chiapas.

El presidente de la Jucopo, confió en que habrá que reunir las voluntades de las diversas dependencias, para garantizar el cumplimiento de la ley, pues el Gobierno del Estado es sensible a estos temas y es necesario un trabajo con humanismo.

Finalmente, padres y madres, miembros de diversas asociaciones, pero sobre todo familias responsables, agradecieron la atención del diputado y ratificaron su compromiso para trabajar en esta segunda reunión, con un proyecto firme para coadyuvar en la implementación de la ley en favor de las personas con autismo.