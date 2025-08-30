Acuerdan unir esfuerzos en materia académica

La Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (CECyTE), firmaron un Convenio General de Colaboración, para la realización de acciones de interés y beneficio mutuo, relacionadas con el desarrollo de actividades académicas, científicas, tecnológicas y de vinculación.

Después de signar este convenio, el rector Oswaldo Chacón Rojas reconoció la pertinencia de este acuerdo, que permitirá sumar esfuerzos y ayudar de mejor manera a las juventudes de Chiapas.

Afirmó que este vínculo entre la educación superior y el subsistema de media superior es crucial por muchas razones, “como el hecho de que las habilidades y las competencias para lograr el buen desempeño académico en la educación superior, anidan en la fase de educación media superior”.

Trabajos de capacitación y formación

Expuso que este es un escenario de oportunidad, para coadyuvar mutua en trabajos de capacitación y formación a docentes, para sentirse más cercanos a las juventudes y trabajar en beneficio de la sociedad chiapaneca.

Al respecto, el titular del CECyTE, Luis Guadalupe Morales Ángeles, comentó que este tipo de acuerdos son vitales, para que, mediante un trabajo conjunto, ambas logren reducir la brecha educativa en el estado.

La Unach y Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas han colaborado de manera activa desde hace varios años, en 1996 firmaron un convenio de colaboración para la implementación de diversos programas, en el año 2010 suscribieron el Convenio General de Colaboración académica, científica y cultural; renovando dicho instrumento en 2022, para que en 2023 suscribieran un convenio específico en materia de servicio social y prácticas profesionales.