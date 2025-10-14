Acuerdan unir fuerzas para bachear carretera

El Frente Unido de la Zona Poniente de San Cristóbal de Las Casas informó que acordó con la empresa Bimbo realizar diversas acciones para mejorar un tramo de la carretera que comunica a la ciudad coleta con Chamula, Zinacantán, Larráinzar, Chenalhó y Pantelhó, entre otros municipios, que cada vez está más intransitable.

Agregó que lo anterior fue convenido durante una reunión realizada el 9 de octubre entre personal administrativo y directivo de la empresa Bimbo S.A. de C.V. y representantes de los principales barrios, fraccionamientos y colonias de la zona poniente de San Cristóbal de Las Casas, para tratar “la problemática de baches que han alterado la seguridad y tránsito vehicular del tramo carretero San Cristóbal-Chamula”

Señaló que según lo dialogado, “La empresa está en la mejor disposición de colaborar con la ciudadanía, a fin de brindar una solución a corto plazo ante la problemática de los baches en la zona de acceso de su planta de producción”, ya que sus instalaciones se ubican precisamente sobre el tramo dañado.

Dijo que se acordó realizar una segunda reunión para el viernes 17 de octubre en el salón de usos múltiples del barrio La Quinta San Martín, para presentar una cotización y permisos para la realización de trabajos de corrección de la zanja pluvial que se había alterado, con la finalidad de respetar la corriente del agua y evitar que se siga levantando el asfalto en su zona de acceso.

El Frente mencionó que la empresa y los principales representantes de los barrios, fraccionamientos y colonias, “impulsarán acciones a largo plazo para el fomento de un mega proyecto llamado Corredor Turístico como una política pública que suma las voces y necesidades de toda la población”.

Además, la compañía “impulsará acciones inmediatas y preventivas como colocación de señalética para evitar más accidentes durante los trabajos de corrección”, además de que se convino “establecer el diálogo como principal mecanismo en la construcción de alternativas y soluciones a corto y mediano plazo”.

Como parte de acciones inmediatas, añadió, se acordó “la colocación de una zanja pluvial según como la normativa lo indique, y se hará la solicitud al ayuntamiento para la realización de obras de bacheo en la zona afectada”.

Ambas partes reconocieron que existe “la necesidad de sumar a más empresas de la zona para impulsar un reencarpetamiento de concreto hidráulico en todo el tramo carretero San Cristóbal-Chamula”.