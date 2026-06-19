Acuerdo comercial con Unión Europea beneficia a Chiapas

Chiapas tiene la gran oportunidad de convertirse en uno de los beneficiarios del Acuerdo Ampliado de Comercio entre la Unión Europea (UE) y México, con productos como el café, cacao, plátano, mango, papaya y miel, entre otros, se estableció en el Foro Exportador realizado en Tapachula.

El secretario de Economía de Chiapas, Luis Pedrero González, en representación del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, puso en marcha los trabajos, en los que estableció que Chiapas no solamente quiere ser el exportador, sino que vengan inversiones de esa región para que se involucren en todos los procesos, desde producción, hasta darle valor agregado y la comercialización.

Nuevas oportunidades

En presencia del embajador de la Unión Europea en México, Francisco André, reconoció que el tratado comercial abre nuevas oportunidades y Chiapas las sabrá aprovechar.

La Unión Europea (UE) representa un mercado de 450 millones de personas con una alta capacidad de consumo, por lo que México deberá aprovechar las oportunidades con el acuerdo comercial, no solo para las exportaciones sino también para las inversiones, estableció el embajador Francisco André.

Explicó que ahora se eliminan los aranceles y se reducen los obstáculos comerciales, facilitando el acceso de los productos mexicanos al mercado europeo, generando con ello mayores oportunidades para los productores y empresarios.

Junto al embajador de Portugal en México, Pedro Costa Pereira, afirmaron que los productos chiapanecos, en especial el café, son de muy alta calidad por lo que representa una ventaja el fomento de nuevos vínculos comerciales.

El alcalde de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, por su parte, aseguró que la ubicación estratégica de esta región del sur de México, su infraestructura y capacidad productiva, la consolida como uno de los principales motores del sur-sureste del país, por ello con la Unión Europea se pueden impulsar alianzas que consoliden la economía regional.

Durante el foro también participaron el secretario del Campo, Marco Antonio Barba Arrocha y de la Frontera Sur, María Amalia Toriello Elorza, contando también con la presencia de empresarios, productores, exportadores, académicos y comercializadores.