Acuerdo pone fin a disputa por manantial

Tras varios años de enfrentamientos por la disputa de un manantial, autoridades y grupos en pugna lograron la firma de una minuta de acuerdos entre el Sistema de Agua Potable Chupactic-Cuxtitali y la comunidad de Molino de los Arcos Parte Baja en San Cristóbal de Las Casas.

El acuerdo, derivado del cumplimiento del juicio de amparo 1493/2019, contó con la participación de autoridades municipales, estatales y representantes comunitarios, entre ellas la Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas, la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), la Subsecretaría Regional Altos y el Ayuntamiento.

Convenios

Entre los principales compromisos destacan la vigilancia conjunta de la Reserva de Quemvó-Cuxtitali, la autorización para el mantenimiento de la tubería del sistema Chupactic sin impedimentos.

En otro de los acuerdos está la realización de estudios técnicos del agua y la instalación de mesas de trabajo para definir acuerdos sobre la distribución del recurso hídrico.

La autoridad informó en un comunicado que este logro fue posible gracias a la intervención de la bióloga Jade Biniza Cantú Luna, directora de Ecología, así como la coordinación interinstitucional y los acuerdos de conservación ambiental entre ambas partes.

En este acto estuvieron presentes Guillermo Calvo, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Semahn; Hugo Jesahel Anzueto Escobar, jefe del Área de Asesoría Jurídica de la Semahn; José Luis Santiago, jefe del Área Jurídica de la Paech; Martín Jiménez López, presidente de la mesa directiva de Chupactic; así como representantes de las colonias Molino de los Arcos y Cuxtitali.