Acuerdos sindicales en beneficio de pacientes pediátricos

Miembros de la representación sindical se reunieron con personal del Hospital de Especialidades Pediátricas, para acordar una ruta común de trabajo en beneficio de los pacientes.

Así lo informó el coordinador Rafael Heberto Guillén Villatoro, quien explicó junto al equipo directivo del Hospital de Especialidades Pediátricas (HEP) del IMSS Bienestar sostuvo una reunión de trabajo con la representación sindical para dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los acuerdos establecidos.

Ruta de trabajo

Dijo que en el hospital se mantiene una ruta de trabajo clara: diálogo permanente, supervisión directa y prioridad absoluta a la atención de los pacientes y a la operatividad de los servicios.

Esta apertura ha permitido que el hospital trabaje con calma, de la mano de sus dirigentes sindicales.

Conducir con responsabilidad los servicios de salud es el mayor compromiso que tenemos con los pacientes, y para ello la sana relación con el sindicato, dijo.

El Hospital de Especialidades Pediátricas es un centro de salud especializado en atención para las infancias ubicado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que se destaca por ofrecer diversas especialidades y subespecialidades médicas dedicadas al cuidado integral de pacientes menores de edad.