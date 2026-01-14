Acuerpan a víctimas en su primera audiencia

Durante la primera audiencia del año de dos de las tres víctimas de un ataque armado en la montaña Don Lauro, seis colectivos feministas de San Cristóbal se dieron cita frente al palacio de la justicia para acuerparlas y apoyarlas.

Después de casi tres años de iniciar un proceso legal, dos víctimas lograron tener una audiencia con una jueza que tiene una perspectiva de género. “Porque los agresores también las agredieron por el hecho de ser mujeres”, indicó una de las manifestantes.

Las colectivas señalaron que muchas mujeres no denuncian porque eso implica enfrentarse con violencias de parte de la fiscalía y los juzgados. Al respecto, mencionaron que en 2023 la fiscalía les cobró 500 pesos a las víctimas para levantar sus denuncias.

Respecto a la tercera víctima de origen canadiense, señalaron que ella, horas después de lo sucedido en la montaña, tomó un vuelo y regresó a su país, desde donde levantó una denuncia por tentativa de feminicidio.

Una de las manifestantes indicó que este es un caso emblemático, porque las dos víctimas representan a varias mujeres, pues en el proceso han descubierto que los presuntos agresores tienen a otras víctimas.