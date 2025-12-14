Acumula Chiapas más de 6.3 millones de visitantes

Con un acumulado de más de seis millones 357 mil visitantes, el sector hotelero de Chiapas registra una afluencia histórica que confirma la recuperación en este rubro, informó la secretaria de Turismo, María Eugenia Culebro Pérez.

Autoridades y empresarios coinciden en que el estado está listo para recibir a los viajeros “de una manera segura, ordenada y con servicios de calidad”.

Economía

La funcionaria, destacó que esta dinámica beneficia de forma directa a miles de familias que dependen de la actividad turística.

“La gente siente que puede visitar Chiapas porque es un estado seguro, con atractivos confiables y en constante mejora”, señaló. Culebro Pérez atribuyó este crecimiento al fortalecimiento de los destinos y a la confianza generada por el actual gobierno.

Como parte de la estrategia de promoción, se realizaron giras para difundir la Feria Chiapas, uno de los escaparates más importantes para atraer visitantes nacionales e internacionales. Las expectativas apuntan a superar nuevamente la marca de seis millones de turistas, consolidando a Chiapas como uno de los principales destinos del país.

Subrayó que se trabaja de manera permanente para reforzar los destinos comunitarios, así como la calidad de hoteles, restaurantes y prestadores de servicios en todo el estado, con el objetivo de impulsar una mejor cultura turística y un desarrollo más equilibrado.

Desmienten inseguridad

En respuesta a observaciones internacionales sobre seguridad, Culebro Pérez destacó que se ha trabajado de manera intensa para desmentir percepciones negativas y garantizar a los visitantes que Chiapas es un destino seguro.

“Se mantiene este trabajo para dejar en claro que la entidad es segura, y que se trabaja para brindar mayores garantías a los visitantes y a la sociedad misma”, afirmó.

Con estas acciones, Chiapas busca no solo incrementar la llegada de turistas, sino también construir un modelo turístico sostenible, seguro y competitivo que posicione al estado en un nuevo nivel de crecimiento nacional e internacional.