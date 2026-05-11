Acumula la entidad 144 incendios forestales

El reporte más actualizado de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), reveló que entre el 1.º de enero y el 30 de abril de este año, Chiapas ha figurado en la lista de las 10 entidades federativas con las cifras más altas de incendios.

La información enfatiza que entre el 24 y el 30 de abril del año en curso, a nivel nacional se registraron un total de 183 incendios que afectaron más de seis mil 422 hectáreas.

Los números a nivel nacional crecen en función de lo que ha ocurrido a lo largo de todo el año, debido a que se contabilizaron tres mil 429 incendios en los 32 estados del país. Más de 198 mil 711 hectáreas se han quemado en todo el territorio nacional.

“Jalisco, Estado de México, Michoacán, Ciudad de México, Guerrero, Puebla, Oaxaca, Chihuahua, Chiapas y Morelos, que representan el 72 % del total nacional” de los incendios forestales en lo que va del año.

Causalidades

En lo que respecta a las causalidades que provocan los incendios, en el primer lugar aparecieron desconocidas, seguida de intencional, además de las actividades agrícolas y pecuarias.

Y se suman a la lista fogatas, fumadores, quema de basureros, cazadores, otras actividades naturales, festividades y rituales, además de residuos de aprovechamiento forestal, limpia de derechos de vía.

“Del total nacional de incendios forestales, 852 (25 %) correspondió a ecosistemas sensibles al fuego, en una superficie de 64 mil 041.42 (33 %) hectáreas”, relató la Conafor.

Entidades

Sobre las entidades federativas con los números más elevados de incendios, la primera posición la ocupó Jalisco con 445 siniestros, seguido del Estado de México y Michoacán que registraron 435 y 341, respectivamente.