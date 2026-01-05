Acumulación de cables provoca apagones

En toda la ciudad existe una gran acumulación de cables y esto ha generado que se registren de manera frecuentes apagones del servicio eléctrico, situación que afecta a las familias de la ciudad de Tonalá.

Por tal motivo, habitantes liderados por Enrique García Ortiz señalaron que aunado a los cables eléctricos que se acumulan, existe también el daño generado por la colocación de cables de diferentes empresas de internet o tv por cable.

Indicaron que esta problemática es de especial riesgo cuando es temporada de fuertes vientos, toda vez que se dan los apagones de luz, los cuales se han echo más frecuentes, esto debido a que al pegarse los cables se generan cortocircuitos y para que se restablezca servicio lab Comisión Federal de Electricidad (CFE) tarda en atender los reportes hasta una hora.

Por tal motivo los habitantes de la ciudad de Tonalá pidieron a la CFE que no permitan que otras empresas, como las mencionadas, sigan colocando sus cables de servicios sobre los eléctricos que se encuentran ya instalados.