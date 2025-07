Acusa sindicato nepotismo al interior del Cobach

El Sindicato de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Sitcobach), encabezado por Roberto Carlos López Nuñez, acusó de nepotismo, conflicto de intereses y falta de equidad, por parte de la Dirección Jurídica, la Dirección de Administración y la Secretaría Técnica del Cobach, en los procesos de recategorización y la aplicación de las cuotas de sindicales.

Mensaje

El secretario general dijo que, actualmente los trabajadores de los 338 planteles del Cobach que existen en el estado están organizados en siete sindicatos acreditados, pero los directivos tienen mayor vinculación con el Sindicato único independiente, por lo cual no dan a conocer las plazas que surgen por jubilación, renuncia o fallecimiento a los demás grupos.

Mencionó que, el pasado viernes, sostuvieron una reunión con autoridades de la Dirección General, donde les dieron los criterios de cómo llevaron a cabo la recategorización de los 20 trabajadores que se anotaron, miembros de este sindicato, y que por derecho de antigüedad les correspondía.

Pocos pudieron aplicar

Solo cinco pudieron aplicar, para el resto argumentaron que ya habían tenido un beneficio, como un cambio de escritorio de la misma área de trabajo o cubrir un interinato de tres meses, pero no tomaron en cuenta que tienen más de 30 años de servicio.

El otro sindicato ha recategorizado de dos a tres años seguidos, por lo que no hay equidad. Son 350 trabajadores los que integran el Sitcobach y que no pueden acceder a ese beneficio laboral, porque no dan a conocer todas las plazas vacantes.

Otra inconformidad, dicen, es sobre las cuotas sindicales, que se ha gestionado desde hace tres años. Además de otros documentos entregaron una lista de 60 trabajadores de los cuales solo pasaron 15, la mayoría de planteles; hay resistencia para los de oficina centrales con argumentos sin sustento, solo violentan los derechos laborales y el contrato colectivo de trabajo.