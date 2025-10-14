Acusan a alcalde de beneficiar a familiares

Víctor Pérez Saldaña, alcalde de Cacahoatán, fue acusado de gobernar a espaldas de los ciudadanos. Señalan que muchas de las acciones han sido para beneficiar a amigos constructores, familiares y compadres.

Ejemplo de ello es la pavimentación de calles de concreto hidráulico en el barrio Monte Bello, que únicamente beneficia a 14 cabañas para renta de alquiler propiedad de su tío Gustavo Saldaña Ríos, toda vez que los terrenos aledaños a la obra se encuentran deshabitados.

Tan solo en la cabecera municipal, las vialidades se encuentran llenas de baches y hoyos, que han generado tanto hartazgo social que incluso un particular de apellido Escobar se dió a la tarea de que, con sus propios recursos, equipo y maquinaria realizó los trabajos de bacheo para ayudar a evitar accidentes y daños en los automóviles.

Mientras tanto, el edil es cuestionado por la ejecución de un proyecto que no se tenía contemplado ni aprobado por el cabildo para realizar trabajos de pavimentación hidráulica en un tramo que que conduce a la propiedad de un familiar directo.

Obra

Y es que el alcalde Víctor Pérez Saldaña aprovechó que la administración anterior 2021-2024 realizó la pavimentación de la calle con concreto hidráulico en la 37.ª avenida Norte entre Central Oriente y 7.ª calle Oriente a través del fondo de aportación para la infraestructura social municipal (Faismun 2024) en el barrio Montebello, obra de urbanización que benefició a 19,108 personas, para que de manera prácticamente unilateral, hacer una nueva obra para dar seguimiento hacia las cabañas ecoturísticas de su familiar directo.

No existe información alguna por parte de la Secretaría de Obras Públicas sobre el origen de la obra, el monto, así como el número de beneficiarios que en este caso es prácticamente el tío del alcalde, pues los terrenos aledaños se encuentran deshabitados.

Lamentan que Víctor Pérez Saldaña haya asegurado que sería un gobierno transparente de puertas abiertas, pero aún mantiene muchos temas en la oscuridad como el del basurero a cielo abierto que daña el medio ambiente y la salud humana; existen señalamientos de que el Ayuntamiento paga mensualmente por el uso del tiradero ilegal una cuantiosa cifra al dueño del predio que, coincidentemente es también su familiar.