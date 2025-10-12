Acusan a alcalde por falta de transparencia

Ante el informe que emitió la Auditoría Superior del Estado (ASE) sobre una serie de recomendaciones realizadas al Ayuntamiento de Cacahoatán, que preside Víctor Pérez Saldaña, por más de 40 millones de pesos (mdp), el alcalde del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) intentó evadir responsabilidades argumentando que eran del año 2024, y que correspondió al alcalde anterior, sin embargo, evadió aclarar algunas situaciones evidentes con respecto a las retenciones de impuestos y otros rubros.

Expuso que toda la responsabilidad era del anterior alcalde y su sustituto, Anán López Sandoval; este último, al ser aludido por comunicados y redes sociales, respondió de manera enfática, dijo que una situación como esta no debe llevarse a los “lavaderos digitales, denostar, denigrar y señalar son prácticas de la vieja usanza”.

Agrega que nadie debe estar por encima de la ley, y con documentos firmados de entrega y recibidos que tiene en su poder dijo que está dispuesto a demostrar que entregó cuentas y finanzas sanas, y que, para lanzar una campaña mediática es importante estar informado y sobre todo, bien asesorado.

Otras acusaciones

Desde el inicio de la actual administración Víctor Pérez Saldaña fue evidenciado por violencia intrafamiliar, violencia de género contra la síndica, señalamiento de acoso sexual y de trabajar alcoholizado.

En relación a la nota publicada por la ASE, Pérez Saldaña no ha justificado ni ante la instancia ni ante la opinión pública irregularidades de la cuenta pública 2024 del Ayuntamiento de Cacahoatán, por ocho millones 440 mil 169.11 pesos de la muestra auditada en el manejo de recursos públicos correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Faismun).

De acuerdo con el informe, derivado de la evaluación a la disponibilidad presupuestal respecto a los recursos presupuestales disponibles no reintegrados, se detectó que el Ayuntamiento de Cacahoatán, que preside Víctor Pérez Saldaña, no demostró haber reintegrado a la Tesorería de la Federación (Tesofe) un total de 258 mil 895.50 pesos correspondientes a recursos no devengados al cierre del ejercicio 2024.