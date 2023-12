Acusan a diputado de clonar espectaculares para su uso

La apertura del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a aspirantes a candidatos locales y diputados federales genera competencia; sin embargo, la ambición y falta de arraigo de algunos los ha llevado a caer en intentos de engaños a la sociedad, como el actual diputado local por el distrito de Huixtla, Isidro Ovando Medina, quien habría utilizado Photoshop en un espectacular para colocar su imagen y quitar la original.

Ante la publicación en redes sociales por parte de afines al exregidor de Tapachula, las reacciones fueron inmediatas y se evidenció el espectacular de la revista Style con la imagen de Andrés Sánchez de León, la cual fue trabajada en computadora para imponer la imagen del autodenominado “doctor Chilo”.

La clonación del espectacular —ubicado en la calle Central Sur y 2ª Oriente— no causó el efecto esperado por el político, quien ha sido señalado por no haber hecho gestiones a favor de los municipios del distrito de Huixtla, el cual representa, dejando leerse en los comentarios que dicha acción demuestra bajeza y “gandallismo”, además de su gusto por la corrupción al adjudicarse espacios que no le pertenecen, tratando de engañar como suyo y apropiándose de un espacio publicitario que no pagó.

Sin embargo, el exregidor Chilo ha sido denunciado por desaparecer y cobrar ingresos dobles en el presupuesto de Tapachula y de la Unach como pseudo investigador que firma documentos plagiados en la máxima casa de estudios y que se le habría hecho fácil utilizar el programa de edición fotográfica Photoshop para colocar su imagen en el espectacular y promoverla a través de las redes sociales.

En los comentarios se señala que está acostumbrado a robarse lo que puede, pero esta acción solo muestra su indignación por colocar su imagen con la frase “Si te preguntan en la encuesta, Dr. Chilo es la respuesta”, además una acción que violenta los estatutos de Morena de no mentir, no robar y no traicionar.