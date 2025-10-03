Acusan a grupo que condiciona derechos TEA

La Asociación TEA Chiapas, representante legal de la comunidad con autismo ante Gobierno del Estado, informó de los avances en la implementación de la Reforma a la Ley de Autismo; además acompañó a padres de familia que denunciaron ser víctimas de un grupo que se apropia de los proyectos emanados de la propia Ley.

Los miembros de la A.C. TEA Chiapas, Anabel Medina, Martha Gonzales y Daisy Juárez, dieron a conocer un informe de los avances en áreas como Educación, Salud y Seguridad.

Específicamente tras concluir la reunión con autoridades de la Secretaría de Educación a quienes agradecieron la confirmación de secundarias libres para personas con autismo y sombras gratis en preescolar y primarias, como una realidad derivada de la Reforma a la Ley de Autismo.

Denuncia

Posterior a ello, padres de familia denunciaron el engaño del que están siendo víctimas por una asociación civil que, a cambio de sus datos personales y el de sus infantes, les ofrece acceder a proyectos, incluidos el de maestras sombras, el cual ya es una realidad tras un trabajo de varios años de la A.C. TEA Chiapas.

En este sentido explicaron que el grupo de personas tomarán como suyos proyectos emanados de la Ley, desinformando a padres de familia e iniciando gestiones por rutas distintas a las que las autoridades en materia y la A.C. TEA Chiapas realizan desde varios años.

Estos actos, además de provocar desinformación, generan el aletargamiento de programas ya autorizados por la propia Ley, afectando de manera directa a las familias con autismo en Chiapas.

Incluso expresaron que, aprovechándose de la buena voluntad de algunas personalidades y funcionarios de Chiapas, crean videos mintiendo sobre el origen de los proyectos.

Por ello realizaron un llamado a la ciudadanía para informarse solo de las dependencias o en los portales oficiales de la asociación TEA Chiapas, la única representación oficial de la comunidad.

Identificados

Es de mencionar que detrás de estos actos se han identificado a personas que en el pasado se opusieron a la reforma a la Ley de Autismo, pidiendo se reformara como parte de la Ley General de Discapacidades, grave error que fue evadido pues a la fecha la ley general tristemente sigue sin reformarse.

En el presente, estas personas que actúan detrás del grupo mencionado plantearon suspender el apoyo a grupos TEA con niveles de severidad 1 y 2, además de frenar el proyecto de una casa de día y noche para personas adultas y ancianas con autismo.

No obstante, existe plena confianza en las instituciones y el ejemplar trabajo realizado hasta el día de hoy por el doctor Omar Gómez, secretario de Salud, por lo que se llama a la sociedad civil a no dejarse engañar.