Acusan a madre de llevarse más de 400 mil pesos

Padres de familia de la escuela secundaria del estado Profr. Ramón E. Balboa denunciaron ante la Fiscalía Regional Istmo Costa, la desaparición de la cantidad de 454 mil pesos aproximadamente que estuvo en manos de la madre de familia Yeni y/o Dulce “N”, tesorera del Comité de Padre de familia, quien es originaria de la comunidad de Tierra Prieta y es agente municipal de su comunidad.

Los denunciantes refieren que desde el año pasado recibieron la cantidad de 500 mil pesos aproximadamente del recurso de la Escuela es Nuestra, para la compra de un transformador para instalar climas en las aulas del centro educativo debido a los fuertes calores que se presentan en la región Costa.

El recurso fue depositado a una cuenta personal a nombre de la tesorera y de acuerdo a los datos recabados, diariamente era retirada la cantidad de 11 mil pesos, hasta lograr un monto total de 400 mil pesos.