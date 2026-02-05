Acusan a policía municipal de abuso de autoridad

La noche del martes 3 de febrero, dos elementos de policía municipal de San Cristóbal intimidaron a un joven al que le exigieron sus pertenencias, esto mientras regresaba de una reunión de Alcohólicos Anónimos, así lo denunció su padre, Octavio Trujillo.

Alrededor de las 10 de la noche, en la calle Bermudas, cerca del mercado José Castillo Tielemans, los dos policías se acercaron al joven para realizarle una revisión sin explicarle el motivo. Al manifestar su inconformidad, el joven fue empujado y presionado a entregar sus pertenencias.

En entrevista, su padre, Octavio Trujillo, indicó que como viven en la misma calle, el joven lo llamó para que lo auxiliara. El vecino indicó que la presencia de los policías, que venían en motocicleta, es una rareza en la zona donde no se suelen hacer este tipo de rondines. Sólo uno de los elementos se identificó como Estibar Álvarez Gómez.

Hasta el momento, dijo, ninguna autoridad municipal ha respondido, únicamente el director de alumbrado público del municipio, Fernando Jonapá, se ha acercado para darle su apoyo e indicarle que le comentará a la presidenta sobre la situación.

A pregunta expresa de este medio sobre los hechos, la presidenta municipal, Fabiola Ricci, defendió el actuar de los policías diciendo que es parte de su estrategia para disminuir la inseguridad en la ciudad. Lamentó que el ciudadano no se haya identificado sino hasta que llegó a su hogar.

Continúa cantina

En la misma entrevista, el vecino señaló que la policía debería estar para proteger, sobre todo porque cerca del barrio sigue abierto una cantina llamada El Aguaje, el cual, hace cuatro meses fue inspeccionado por policías sin que se clausurara.

Los vecinos lo llaman la zona roja porque todos los días salen personas borrachas y drogadas, además de que hay presuntos actos de prostitución. Pese a las denuncias, Fabiola Ricci se deslindó diciendo que eso es jurisdicción de la Secretaría de Salud, aún cuando la policía municipal ha estado en el cierre de bares como El Revolución y otros establecimientos parecidos.