Acusan agresiones por exhibir bandera Palestina

El espacio cultural llamado Kinoki y la librería cooperativa La Cosecha, en cuyos locales está colocada la bandera de Palestina, denunciaron agresiones verbales de personas originarias de Israel o simpatizantes del régimen.

Kinoki, foro cultural independiente y centro de cine, explicó que el pasado 2 de este mes vivió "una experiencia indignante y triste. Un individuo insultó e intimidó a nuestro equipo, retiró por la fuerza la bandera de Palestina que teníamos en nuestra escalera, y antes de retirarse lanzó insultos al pueblo palestino y escupió a una de nuestras compañeras".

Expresó que "Kinoki es un espacio diverso en el que convergen distintas formas de ser y estar en el mundo, valoramos el diálogo cómo la base de la convivencia cotidiana, defendemos la expresión como un derecho y celebramos la diversidad".

En un comunicado sostuvo que "nuestra comunidad se mueve a través de la cooperación, la solidaridad y la humanidad, rechazando siempre las expresiones agresivas, intimidatorias o de desprecio. Nos negamos a participar de dinámicas de odio, exclusión o despojo. En Kinoki elegiremos siempre el camino del respeto, el entendimiento y la paz".