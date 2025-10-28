Acusan al IMSS Bienestar de persecución sindical

En un acto calificado como “una de las peores bajezas de cualquier patrón”, el dirigente estatal del sindicato Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud (Fintras) en Chiapas, Víctor Javier Flores Cruz, denunció el despido ilegal de la dirigente sindical Belén Benítez López, quien cuenta con fuero sindical.

Durante una manifestación pacífica y simbólica realizada frente a las instalaciones del IMSS Bienestar, Flores Cruz acusó a dicha institución federal de cometer múltiples irregularidades desde 2023, las cuales habrían sido señaladas insistentemente por el sindicato.

Enumeran problemas

En este escenario enumeró problemas como “insumos insuficientes, falta de nombramientos, falta de pago de prima dominical, descuentos injustificados, servidores públicos que desaparecen bases y despiden sin fundamento”.

Sin embargo, el punto más grave, según Flores Cruz, es el despido de la doctora Belén Benítez López, secretaria de Fortalecimiento Sindical y de Estrategia del Fintras.

El dirigente enfatizó que se trata de la única trabajadora despedida mientras ejercía la defensa de los derechos laborales de los agremiados, un acto que consideró una represalia directa.

Claramente esto representa un acto de persecución sindical, violencia política, violencia de género y un retroceso.