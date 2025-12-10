Acusan de fraude a comisario del Arcotete

Marcelino “N” y Martín “N” fueron vinculados a proceso por ser los presuntos responsables del delito de extorsión, cometido en agravio de Santos “N”. Estos hechos, informó la Fiscalía del Estado de Chiapas, ocurrieron el 18 de febrero de 2025 en el ejido Arcotete de San Cristóbal.

El juez de control dio un mes de plazo para la investigación complementaria, mientras los detenidos se mantienen en la medida cautelar de prisión preventiva.

Ante estas detenciones, habitantes del ejido han denunciado que el comisariado, Marcos López Jiménez, ha estado intimidando a las personas al pedirles cooperaciones sin una explicación de la finalidad del recurso.

Amenaza

Narraron que en una asamblea celebrada el 5 de diciembre a las 6 de la tarde, se les amenazó con correrlos del ejido si no otorgaban dichas cooperaciones. Indican que las autoridades buscan liberar a los detenidos.

Señalan que las cooperaciones son promocionadas para “talachas” del mismo lugar y por eso la gente vota a favor, sin embargo, usan la ignorancia pues nunca se especifica qué tipo de mantenimiento se dará a la infraestructura.

Señalan que las cooperaciones terminan sirviendo para el uso personal de quienes pertenecen al grupo del comisariado, en la que incluso hay predicadores. Les piden a los distintos niveles de gobierno su ayuda para detener la extorsión en la zona.