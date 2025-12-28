Acusan en Tonalá apagones de luz

Total inconformidad causó entre familias tonaltecas los frecuentes apagones de luz que se registraron durante la noche del pasado viernes entre los barrios San Francisco, Las Animas, Las Lonas y San Martín.

Los habitantes, en voz de Mario Ortiz Rizo y Santiago González Domínguez, expresaron su total descontento por las frecuentes fallas de Comisión Federal de Electricidad (CFE), el cual representa un mal servicio para todas las familias quienes en pleno mes de diciembre ponen sus productos a refrigerar y se arriesgan a tener pérdidas.

Justificaciones

Señalaron que todo el año 2025 la empresa brindó un mal servicio para las familias, ya que siempre estuvieron justificando sus fallas por el supuesto mantenimiento que le daban a las líneas eléctricas, ocasionando más molestias porque no han habido mejorías de los mantenimientos notificados.

Por todo ello, las familias de Tonalá hacen un llamado a CFE a que se realice un mejor trabajo en el 2026, también exigen una mejor atención a los usuarios para evitar molestias e inconvenientes y poder prevenir las posibles pérdidas de electrodomésticos o en alimentos.