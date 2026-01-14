Acusan falta de rutas alternas en colonia Loma Bonita

Luego que las autoridades anunciaron un cierre a la carretera a Emiliano Zapata por reparaciones en una red de agua potable, habitantes denunciaron la falta de rutas alternas.

Explicaron que el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez les informó que la calzada Emiliano Zapata permanecería cerrada en sentido norte a sur, desde el martes 13 de enero hasta el miércoles 14 de enero.

Esto en el tramo comprendido entre el callejón Santa Teresita y el callejón Santa Ella, colonia Loma Bonita, al poniente de la capital. Esto derivado de trabajos de construcción de cajas de válvulas y a la instalación de válvulas de seccionamiento.

Afectación

No obstante los vecinos señalaron que estos trabajos evidencian la falta de rutas secundarias o avenidas alternas, toda vez que cualquier otra vialidad es prácticamente intransitable por el estado en que se encuentran, además de que otras rutas no conectan con la que se dirige al centro de Tuxtla.