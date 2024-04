Acusan incompetencia en IMSS 5 de Mayo

A la señora Guadalupe la han tenido en espera de una cirugía e internada por casi 20 días en el Hospital General de Zona Número 2, mejor conocido como el IMSS 5 de Mayo.

Queja

Pero la molestia de sus familiares llegó a grados más elevados ante lo que consideran una negligencia y más que una burla, ya que el jueves por la mañana se dio inicio al protocolo para la operación de fémur que requiere, sin embargo, y a pesar de que ya se le había anestesiado, se le retiró del quirófano de manera repentina.

La señora Verónica, quien es su nuera, explica que el calvario comenzó desde el pasado 16 de marzo, cuando a doña Guadalupe, de 76 años de edad, la ingresaron por una fractura de fémur.

Lo anterior, porque de manera inicial entró a urgencias y desde ese momento se les advirtió que la cirugía sería en dos o tres semanas.

Desde el pasado lunes se les avisó que la iban a operar y que necesitaba un clavo y unos tornillos, a pesar de que los familiares firmaron la responsiva de la anestesia, y que se les explicaron los riesgos, minutos más tarde se le dio a conocer que no se había hecho la cirugía por falta de material.

Expuso que la señora Guadalupe es una persona de la tercera edad con algunos padecimiento y la determinación de no operarla se tomó justo en el momento en que estaba en el quirófano.

Otras complicaciones

Además de que la paciente padece la fractura, su estado de salud emocional ha ido decayendo.

Señaló que el médico responsable de la ortopedia de nombre Santiago J., se limitó a justificarse porque él solo hace los trámites ante la empresa responsable de entregar los insumos, la cual se denomina Orthopbone and Spins, pero que esta no los entregó y ellos no se dieron cuenta hasta el momento de la cirugía.

Comentó que los malos tratos comenzaron desde el inicio de las gestiones ante el banco de sangre.

Apunta que desde el momento en que la paciente llegó, acudió a bordo de una ambulancia, sin embargo, los colaboradores del hospital se negaban a atenderla y la mantuvieron por más de una hora en una camilla de la ambulancia, sin pasarla a una cama o camilla del hospital.