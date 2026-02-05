Acusan intento de desaparecer escuela

Alumnos y padres de familia del Bachillerato Instituto de Ciencias, Artes y Humanidades de Chiapas (Icahch) realizaron una manifestación contra autoridades educativas del plantel y estatales, al acusarlas de un intento de cierre arbitrario del modelo educativo alternativo que representa esta escuela de nivel medio superior.

Alumnos y padres de familia bloquearon la circulación sobre el bulevar Ángel Albino Corzo de Tuxtla Gutiérrez a manera de protesta ante el posible cierre de dicho sistema educativo, así lo expuso la madre de familia Jeaneth Gomez.

Contexto

Explicó que desde el ciclo anterior las autoridades estatales argumentaron falta de registro y de presupuesto, con intención de desaparecer el modelo de educación del Icahch que impulsa las artes y el humanismo.

Señalaron que recientemente la directora Pilar y el coordinador Mario despidieron a cuatro docentes de Sociales, que representan el 20 % de las materias escolares, argumentando falta de presupuesto.

Acusaron que se han cerrado sistemáticamente los canales de diálogo, por lo que existe temor y también de represalias contra los manifestantes y quienes realizan las denuncias.

Asimismo, los padres de familia de los 170 alumnos pidieron una nueva reunión con las autoridades para esclarecer la continuidad del centro educativo, como de los siguientes ciclos escolares.