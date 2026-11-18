La Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal denunció que dos de sus integrantes, Antonio Vázquez Ruiz y Vicente Vázquez Pérez, sobrevivientes de la masacre, fueron despojados de sus respectivos predios por autoridades y exagentes municipales del paraje Chimix 2, municipio de Chenalhó, con el argumento de que serán destinados para un panteón.

Agregó que el 25 de noviembre de 2025, autoridades y exagentes municipales de la localidad, encabezados por José Gómez Pérez, exagente municipal; Agustín Pérez Pérez, agente rural municipal; Bernabé Pérez Gutiérrez, presidente del Comité de Educación; y Lucio Sántiz Sántiz, exagente municipal, acompañados de un grupo de habitantes “llegaron al terreno propiedad de nuestros compañeros con la intención de consumar el despojo. Cortaron las plantas de izote que servían como delimitación de los predios que están juntos, los cercaron con alambre de púas y robaron el maíz de la milpa”.

En un comunicado, señalaron que “ante este abuso, nuestros compañeros avisaron a las autoridades correspondientes, así como al presidente del Comisariado Ejidal y a la Mesa Directiva de Las Abejas de Acteal. Después acudieron al presidente de Comisariado de Bienes Comunales y al Ayuntamiento de Chenalhó, con el propósito de buscar una solución pacífica al conflicto”.

Sin acuerdos

La agrupación manifestó que el pasado 10 de junio “las autoridades y exautoridades de Chimix 2 insistieron en afirmar que el terreno de nuestros compañeros Antonio y Vicente estaba destinado al uso comunitario como panteón. Durante la asamblea, las autoridades del Ayuntamiento de Chenalhó no fueron escuchadas por los habitantes del paraje, por lo que no se llegó a ningún acuerdo. El único resultado fue la elaboración de un documento denominado Acta Circunstanciada de Hechos”.

Sostienen que el 10 de julio de 2025, “las autoridades y exautoridades del paraje que han encabezado las acciones de despojo formalizaron su pretensión sobre el predio mediante un documento expedido por el comisario de Bienes Comunales de Chenalhó”.

Las Abejas exigen al Ayuntamiento de Chenalhó, al Gobierno de Chiapas y al Gobierno Federal “la restitución inmediata del derecho de posesión de tierra de nuestros compañeros Antonio Vázquez Ruiz y Vicente Vázquez Pérez, así como el desalambrado del predio, ya que en estos días es temporada de siembra de maíz, alimento básico e indispensable del pueblo maya tsotsil”.