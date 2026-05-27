Acusan obras lentas y pérdidas económicas

Locatarios y locatarias del mercado público Manuel Larráinzar acusan a la administración municipal de obras en construcción de calles y avenidas con lentitud; llevan alrededor de tres meses y aún no concluyen.

Es en la avenida Juárez, entre la calle Independencia y 5 de Mayo, que los comerciantes ya se encuentran sumamente molestos por la obra; aseguran que la empresa responsable labora una semana y descansa dos, así se observó durante los trabajos.

Sin terminar

Destacaron que pese a que los trabajos llevan más de tres meses, estos aún no concluyen y quienes pagan los platos rotos son todos los comerciantes que venden sus productos en esa avenida, quienes se han tenido que colocar de manera provisional en la calle 5 de Mayo y parte de la Juárez.

Denunciaron que derribado de esta situación también los robos se han ido incrementando debido a la falta de seguridad por parte del ayuntamiento; los negocios quedan inseguros y muchos de los locatarios han tenido pérdidas considerables.

“Hasta pleito y agarrones, gritos y mentadas ha generado la lentitud de esta obra”, señalaron los comerciantes.

“Pedimos con urgencia que se agilicen los trabajos para volver a la normalidad y que ojalá sea una obra que contribuya con la finalidad de que el agua corra por debajo y evitar inundaciones en sus vialidades”.