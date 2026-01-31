Acusan pacientes que no hay medicamentos

Familiares y pacientes con problemas renales exigen a las autoridades centrales y de Chiapas atender la grave problemática que se ha generado ante la negligencia en la atención, traducida en la falta de medicamentos esenciales, señalan que son más de 200 casos documentados en la clínica hospital Roberto Nettel Flores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) en Tapachula.

En entrevista y a nombre de los afectados, José Luis Morfin expuso que desde hace cuatro meses no surten las recetas para la atención que requieren y que existe un desabasto de medicamentos.

No hay atención

Esta situación pone en riesgo la salud y la vida de los enfermos, señalan que del nivel central y de la dirección en Tuxtla Gutiérrez se han desentendido del tema.

Afirman que son más de cuatro meses esperando un medicamento, en el caso del entrevistado, se refirió a el y a su esposa, ya que ambos sufren de los riñones y reiteran que medicamentos no hay.

“Hemos buscado solución con el director del hospital, él no ha mostrado la intención de corregir esta situación, se han escondido, lo que obliga a usar recursos propios para solventar el problema, sin ponerse a pensar que a veces no contamos con ese dinero”.

Descuentos

Dijo que cada mes les cambian la receta porque pierden vigencia, pero los medicamentos no llegan a la institución, sin embargo, como trabajadores jubilados les descuentan cada quincena la cuota de salud, a pesar de que el servicio médico va de mal en peor.

Señaló que la falta de medicamentos ha obligado a los pacientes a comprarlos en farmacias privadas, lo que representa un gasto significativo para sus bolsillos, generando inconformidad entre los pacientes.

“Las pastillas cuestan mil 500 pesos, y a veces dura un mes, desafortunadamente tenemos que estar comprando medicamentos, porque acá no hay, no hay nada más y la situación es aún más grave si se considera que algunos pacientes requieren medicamentos específicos, como losartán, que no siempre están disponibles”, comentó.