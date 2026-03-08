Acusan retraso de diagnósticos en sector femenino

La investigadora chiapaneca Cecilia Vázquez expuso un escenario de brecha médica que afecta a la mujeres en el áreas de diagnósticos de hasta cuatro años.

La médica citó estudios internacionales al exponer que, a nivel global, se estima que las mujeres pueden tardar hasta cuatro años más que los hombres en recibir un diagnóstico correcto para diversas condiciones de salud, lo que representa una brecha de género que impacta en tratamientos tardíos y, por tanto, en menor calidad de vida.

Explicó que el modelo de estudio de Organon, detalla que a pesar de que las mujeres tienen una mayor esperanza de vida, se estima que, en comparación con los hombres, pasan hasta un 25 % más de su tiempo con alguna limitación funcional, lo equivalente a pasar nueve años de su vida enfermas. Las mujeres son más propensas que los hombres a que sus síntomas sean ignorados, mal diagnosticados o atribuidos a causas psicológicas u hormonales, lo que provoca retrasos en el diagnóstico y el tratamiento de diversas enfermedades.