Adecuar modelos educativos para zonas indígenas

La directora académica de los Telebachilleratos Comunitarios (TBC), Eva Viviana Saavedra Romero, reconoció la urgencia de modificar el Marco Curricular Común de la Educación Media Superior Modelo en Chiapas para generar adecuaciones que atienden las necesidades de los pueblos indígenas.

Explicó que se necesita la participación y disposición de las coordinaciones estatales para consolidar acuerdos que permitan mejorar los procesos educativos y administrativos del modelo comunitario

Acciones

Es por ello, dijo, que se están realizando mesas de trabajo enfocadas en temas prioritarios como el Marco Curricular Común de la Educación Media Superior Modelo 2025, las modificaciones al Documento Base, el Plan de Mejora Continua, las adecuaciones al profesiograma y el análisis de información estadística relevante para el fortalecimiento de los TBC.

Explicó que el Marco Curricular Común de la Educación Media Superior (MCCEMS) Modelo 2025 es la propuesta educativa actualizada y consolidada bajo la Nueva Escuela Mexicana, vigente a partir del ciclo escolar 2025-2026.

Reforzamiento

Con ella se busca la justicia social, equidad de género, perspectiva humanista y flexibilidad en la evaluación y enseñanza. Tema que en Chiapas urge reforzar pues muchas de las ofertas académicas podrían no tener la total pertinencia para los contextos locales.

Y es que algunas de las características principales (Modelo 2025): fundamento: se basa en el diagnóstico de la educación media superior para fortalecer el aprendizaje integral y la ciudadanía crítica.

Componentes curriculares: integra recursos sociocognitivos, áreas de conocimiento y el currículum ampliado (formación socioemocional y laboral). Programas de estudio que incluye campos como pensamiento matemático, filosófico y humanidades, lengua y comunicación, inglés, entre otros.