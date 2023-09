La diputada federal del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) del II Distrito Electoral Federal con sede en Bochil, Adela Ramos Juárez, convocó a la población que tenga aspiraciones por mejorar la situación del país, a ocupar los espacios públicos y sacar a la “clase política oligarca; tenemos que ser leales a las ideas, ahí debe estar nuestra lealtad”.

“Innecesario, faccioso y un desgaste inocuo”, fue como calificó la diputada el proceso para elegir a la coordinadora nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, el cual catalogó como una “imposición ilegítima de perfiles”, en donde el poder del pueblo pasa a un segundo término.

“Lo que vivimos el día 6, refleja clara en la expresión de los compañeros diputados federales que Morena ya no nos representa”, declaró al tiempo de resaltó que en los pasillos del Congreso de la Unión son más de 60 diputados de ese partido los que se encuentran en el mismo tenor.

“La decadencia de un movimiento que nos ha costado muchos años de lucha”, agregó Ramos Juárez, fundadora de Morena, quien también subrayó que si bien “es tiempo de las mujeres en la vida política del país”, la ahora coordinadora carece de representación popular.

“Ahí no hay pueblo, a mí no me representa, y cuando te digo a mí, te estoy hablando de millones, porque es el sentir del pueblo. Nosotros esperábamos un liderazgo de lucha social, por lo menos alguien que conociera la realidad y el contexto del pueblo”, sostuvo.

Evidenció un servilismo en las filas del partido, denunciando que como diputados federales de la bandera guinda, no se les ha permitido realizar de forma correcta sus funciones.