Adelgazar la clase política beneficiará al pueblo chiapaneco

En días pasados la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer la iniciativa de reforma electoral en la que se plantea, entre otras cosas, la eliminación de las y los legisladores plurinominales, propuesta positiva de acuerdo con Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.

En su declaración la mandataria federal consideró que para ahorrar dinero y simplificar el sistema electoral, es necesario desaparecer a los diputados plurinominales. Sin embargo, su propuesta cambiaría de raíz la composición de la Cámara de Diputados.

En este sentido, Avendaño Bermúdez expuso que: “Es un debate que se viene arrastrando de quitar a los plurinominales. Yo creo que entre más se limite a la clase política y deposite más el poder al pueblo, siempre va a beneficiar; entonces, hay que hacer un análisis a profundidad de este tema”.

La jefa del Ejecutivo adelantó que buscará que se revise la figura de diputados plurinominales, porque, recalcó, se trata de funcionarios que llegan al Poder Legislativo sin hacer campaña.

Postura

Al cuestionarlo sobre el tema, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local puntualizó: “Yo siempre estoy de acuerdo en que más se adelgace la clase política, la estructura de la burocracia, se va a beneficiar más al pueblo porque va a haber más recursos que se pueda destinar”.

Plurinominales

Los plurinominales surgieron en 1963, cuando se crearon los “diputados de partido” para dar representación a minorías y oposición, que hasta entonces apenas tenían una presencia simbólica.

Todas las curules se ganaban por mayoría relativa, lo que le daba al PRI el control total de la Cámara. Con la reforma, el PAN y los hoy extintos PPS y PARM (ambos paleros del PRI) pudieron entrar al Congreso sin ganar distritos.