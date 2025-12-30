Adeuda la UPTap más de un millón de pesos a empresa

La Universidad Politécnica de Tapachula (UPTap) enfrenta una denuncia pública por el adeudo de más de un millón de pesos a la empresa local de limpieza Asepcia, de la empresa Dexi Clean SA de CV, por lo que el próximo inicio de clases podría tener problemas ya que esta situación generó un grave perjuicio económico a esta compañía tapachulteca.

De acuerdo con la información documentada que se hizo pública, la UPTap dejó de cubrir los pagos correspondientes desde el mes de mayo, pese a que existe un contrato legal vigente que respalda la prestación del servicio.

La empresa, aún sin el pago, continuó cumpliendo con sus obligaciones, manteniendo la atención en las instalaciones universitarias.

Panorama

Representantes de Asepcia señalan que el incumplimiento prolongado ha puesto en riesgo la estabilidad financiera de la empresa, así como el sustento de las familias que dependen de ella. Aseguran que han buscado el diálogo institucional sin obtener una respuesta clara ni un calendario de pago por parte de la universidad.

Ante este escenario, la empresa solicitó la intervención del Gobierno del Estado, al considerar que podría configurarse un presunto fraude y un uso irresponsable de recursos públicos, tratándose de una institución educativa financiada con fondos del erario.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la falta de transparencia y de responsabilidad administrativa en algunas dependencias públicas, donde los adeudos a proveedores locales terminan asfixiando a pequeñas y medianas empresas, mientras las autoridades guardan silencio.

Hasta el momento, la Universidad Politécnica de Tapachula no ha emitido una postura oficial sobre este adeudo millonario. La empresa afectada exige una solución inmediata y que se finquen responsabilidades conforme a la ley.