Adiós al árbol de hule de la Central Oriente

Ante las condiciones de alto riesgo que representa para la integridad física de peatones, la movilidad de la zona y el cauce del río Texcuyuapan en Tapachula, el ejemplar arbóreo de unos 25 metros de altura ubicado frente a las instalaciones de la 36 zona militar, sobre la avenida Central Oriente, el árbol de hule de la especie conocida Hevea brasiliensis, que fue quemado por un sujeto en enero de este año, deberá ser derribado en las próximas semanas, según el informe de Protección Civil (PC) del Gobierno de Chiapas a PC Tapachula.

El tema se abordó durante la presentación del Atlas de Riesgo; se señaló que, aunque distintas voces se han pronunciado por su posible rescate, expertos en el tema señalan que el ejemplar presenta daños estructurales severos: se observan afectaciones estimadas en un 80 por ciento de su base y tronco, así como un deterioro generalizado en follaje; esas condiciones comprometen de manera significativa tanto la estabilidad estructural como el estado fitosanitario del ejemplar.

Los expertos señalan que el árbol con décadas de existencia en ese lugar ha sido parte del paisaje para muchas generaciones; sin embargo, el incendio intencional provocado por una persona causó daños irreversibles, por lo que hoy presenta un riesgo inminente de colapso.