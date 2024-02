Administrativos se plantan en instalaciones de la Torre

Al cumplirse 18 días de movilización por parte de los administrativos de la Secretaría de Educación (SE), estos tomaron las instalaciones de la Torre Chiapas para ejercer presión y les sea pagado el “Bono del Bienestar”, así como lograr su nivelación salarial.

Objetivo

Los trabajadores administrativos recordaron que esta movilización tiene como objetivo lograr la nivelación salarial y el pago del “Bono del Bienestar”, que decretó el presidente de la República para todos los trabajadores de la educación.

Asimismo, lamentaron que se haya publicado una información errónea respecto a que se encontraban en conversaciones y mesas de trabajo con los dirigentes de la Secretaría de Educación. Añaden que ya ha comenzado el hostigamiento, pues en esa mesa no asistió un verdadero representante de los inconformes.

En ese sentido, informaron que “las personas que aparecen en las imágenes, son compañeras que pertenecen a los administrativos de base vendidos que están apoyando la violación de nuestros derechos. La mesa de negociación elegida por nosotros, en la que hay compañeros de base, confianza y temporales en representación de todos nosotros, no fue requerida, por lo que no los reconocemos y no hubo representación de nuestra parte”.