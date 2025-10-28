ADO inicia transición de OCC en Chiapas

ADO, empresa líder en transporte terrestre de pasajeros, da un paso decisivo en su estrategia de modernización con el inicio del proceso de transición de la marca OCC hacia ADO en el estado de Chiapas. Esta evolución, que comenzó el 17 de octubre con las primeras corridas desde Comitán, San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez con destino a la Ciudad de México, se implementará de manera gradual hasta cubrir toda la región hacia finales del año.

Para los pasajeros chiapanecos, esta transición representa una mejora tangible en la experiencia de viaje, gracias a la incorporación de modernas unidades Irizar i8 Mercedes–Benz, diseñadas para ofrecer mayor comodidad, tecnología y seguridad.

“Este paso representa una nueva etapa en la historia del transporte en Chiapas. Con ADO, fortalecemos nuestro servicio con tecnología de punta, confort y atención de primera, manteniendo el compromiso que durante años nos ha caracterizado con los usuarios de la región”, afirmó Arturo García Miranda, gerente general de la región Chiapas de ADO.

Cada autobús cuenta con 48 asientos reclinables de alta ergonomía, sistema de entretenimiento con seis pantallas, audio individual, servicio sanitario y aire acondicionado de última generación, garantizando trayectos más cómodos, tranquilos y seguros.

Actualmente, la marca OCC transporta en Chiapas a más de un millón de pasajeros anualmente. Con la llegada de ADO, la compañía mantendrá la cobertura de los principales mercados locales y foráneos, conectando a destinos claves.