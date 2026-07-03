Adolescentes desconocen importancia de humedales

Los humedales de La Kisst y María Eugenia, ubicados en San Cristóbal de Las Casas, sufren retos como el uso ganadero que aún existe en algunas partes o las diversas tenencias que albergan; sin embargo, también está la falta de conocimiento de estos ecosistemas por parte de las juventudes.

Así lo demostró un estudio hecho por Guadalupe Álvarez Gordillo y Lorena Ruiz, quienes expusieron sus resultados en el Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), los mismos que obtuvieron después de realizar encuestas en las preparatorias colindantes con estas áreas naturales.

El objetivo de enfocarse en los jóvenes fue observar cómo se va construyendo la relación entre ser humano y naturaleza más allá de los adultos que ya se han organizado para preservar los humedales.

Las encuestas, donde se analizó el conocimiento y las prácticas de conservación, demostraron que la mayoría de los jóvenes saben nada o muy poco sobre los humedales, con los que conviven hasta ocho horas diarias.

También encontraron que no hay involucramiento por parte del personal docente, y que los temas ambientales se dan sin atender el propio contexto de los alumnos, quienes tampoco realizan prácticas de conservación en sus hogares.

No obstante, los jóvenes mostraron un interés por realizar distintas acciones de conservación una vez que se les dio información sobre qué son los humedales, los cuales creían que era el parque ecológico que actualmente alberga la Dirección de Ecología municipal.