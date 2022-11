Debido a los daños que se reportaron en viviendas y en otras casas que colapsaron a consecuencia de la tormenta tropical Karl, la diputada federal por Chiapas, Olga Luz Espinosa Morales, informó que metió un punto de acuerdo en el Congreso de la Unión para que la actual Legislatura exhorte al Gobierno Federal a emitir a la brevedad la Declaratoria de Emergencia, con la intención de que se envíen los recursos para apoyar a las personas damnificadas.

La idea, añadió, es que Protección Civil -a nivel nacional- agilice los trámites, no obstante, aclaró que estas gestiones no persiguen ningún fin político, lo que se demanda es que se envíe recurso suficiente a Pichucalco, Ixtacomitán, Ostuacán, Chapultenango, Juárez y Sunuapa para que realicen las labores de reparación.

El punto de acuerdo, explicó, se metió desde este martes y se espera que la coordinación de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) lo ponga en la Junta de Coordinación Política, a fin de que otras fuerzas acompañen la petición.

Postura

“Quiero ser enfática en decir que no es un tema político, es un tema público. Le favorece a la ciudadanía de la zona Norte -de Chiapas- y eso se debe de entender dentro de la Cámara de Diputados. No es para golpear al gobierno, no es para sacar raja política. Ahora necesitan -las personas damnificadas- a este Poder Legislativo”, puntualizó.

Espinosa Morales comentó que este punto de acuerdo no invade las acciones que estén gestionando las autoridades estatales, al contrario, entre más rápido se emita la Declaratoria será más fácil que el apoyo llegue sin tantos obstáculos.

“Se hace una evaluación de los años y de ahí emana cuánto se tiene que destinar. Vimos los videos de las casas inundadas, la gente pierde su patrimonio. Hay gente que ha trabajado toda su vida para tener las cosas básicas y lo pierden todo de la noche a la mañana”, remarcó.