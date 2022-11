Pirotecnia, el riesgo de perder una extremidad

Aunque noviembre es un mes lleno de tradiciones para los mexicanos por la celebración de Todos Santos y del Día de Muertos, la delegada estatal de la Fundación Michou y Mau, Gabriela Escudero Aramoni, recordó lo peligroso que puede resultar el que un menor de edad use pirotecnia, debido a los accidentes que pueden ocurrir y que van desde perder una extremidad hasta daños considerables en el rostro.

Más que una preocupación, dijo, son días para que las familias estén al pendiente de las actividades que realiza la infancia, es decir, dónde están y con qué están jugando. El uso de veladoras o juegos artificiales, advirtió, puede constituir un peligro dentro del hogar.

Desde el último mes, comentó, han tenido un número inusual de reportes de menores que han sufrido algún accidente, es decir, más de un infante a la semana se ha notificado con alguna quemadura en el 20 o 25 % de su cuerpo.

Prevención

Aunque no se debe generar una alarma en estas fechas de llenas festejos, remarcó que sí es importante que las familias estén conscientes de las medidas preventivas para evitar accidentes dentro de la casa. Son 10 reglas que se asocian con no jugar con fuego, que la infancia evite la cocina, además de que las cazuelas no se deben enfriar en el piso.

Se le suman el no sobrecargar los aparatos eléctricos en los enchufes, revisar los tanques de gas, tener los líquidos inflamables en áreas seguras, soplar las comidas o bebidas calientes antes de ingerirlas o comerlas.

Usar la pirotecnia, advirtió Escudero Aramoni, puede generar un peligro para las niñas y niños, debido a que en muchas ocasiones guardan en los bolsillos esos productos y con la fricción se genera calor, pudiendo encenderse de forma involuntaria.

“Con la pólvora no se juega. La responsabilidad está en nosotros los adultos, los niños no tienen acceso ni a comprar ni a ir a comprar solos. Hacer un llamado de unidad, de mucha conciencia y de estar pendientes, con los ojos abiertos”, enfatizó.

Finalmente, insistió en que no se trata de estar totalmente alarmados pero sí debe existir un cuidado para los más pequeños y vulnerables en el hogar. En lo que va de este 2022 suman siete infantes que se han enviado a Galveston, Texas (Estados Unidos), toda vez que presentaron quemaduras considerables en sus cuerpos.