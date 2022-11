Ampliación vacacional generaría efecto negativo

Después de que el Senado de la República avaló pasar de seis a 12 días el periodo de vacaciones para la plantilla laboral que haya cumplido un año de trabajo, Arturo Marí Domínguez, presidente en Chiapas del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), cuestionó si en realidad era el momento adecuado para hacer este incremento en las obligaciones laborales, debido a que podría generar un efecto devastador en las compañías más pequeñas.

El líder empresarial comentó que la nueva disposición, que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2023, se traducirá para las empresas en mayor gasto debido a que, cuando una persona se vaya de vacaciones, se tendrá que suplir ese lugar por un tiempo más prolongado.

"Es una buena medida que tiende a mejorar las condiciones de vida de los colaboradores de las empresas; es algo bueno". No obstante, en segundo lugar, dijo, "lo que se debe valorar es el momento, es decir, las compañías apenas vienen saliendo de un duro golpe por la pandemia y tendrán poco tiempo para adaptarse a los cambios".

Cuestiones

"¿Es el momento idóneo?, ¿el más adecuado para hacer esta modificación a la ley? Es una pregunta que yo dejaría sobre la mesa; las empresas están atravesando una situación post-pandemia", remarcó.

Además, Marí Domínguez explicó que también se debe analizar la situación de forma local, debido a que el 90 % son micros y pequeñas empresas. Aquellos espacios que son más reducidos, con apenas cuatro o cinco personas laborando, consideró, es difícil que tengan la capacidad financiera para absorber este reto que viene en lo inmediato.

"No es un tema de que no se quiera hacer o que no haya voluntad. Hay que ser fríos con los números y ver si las empresas tienen la capacidad económica para solventar este impacto", enfatizó.

El presidente del CCE estatal enfatizó que debe analizarse el tema económico para que la medida no provoque mayor desempleo, como el cierre de negocios o la suspensión de actividades.

Finalmente, comentó que "estas iniciativas están muy bien, deberían ir de la mano con un apoyo a las empresas; no me refiero a los grandes empresarios, me refiero a los pequeños y medianos que están haciendo un gran esfuerzo por mantener sus negocios abiertos".