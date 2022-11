Salvan vida a paciente que sufrió hemorragia cerebral

Personal del servicio de Neurocirugía Vascular y Hemodinamia con Terapia Endovascular, adscrito al Hospital Regional de Alta Especialidad “Ciudad Salud”, le salvó la vida a una persona de 56 años de edad que sufrió una hemorragia cerebral, debido a un sangrado interno en el vaso sanguíneo del cerebro.

La paciente, oriunda de Comitán, fue intervenida de manera inmediata y eso fue clave para mantenerla con vida, adelantó Ana Aurora Lugo Pon, neuróloga del Hospital Regional de Alta Especialidad “Ciudad Salud”.

“Se le practicó una angiografía cerebral diagnóstica, en donde efectivamente corroboramos que la paciente tenía un aneurisma que era el que le había ocasionado la hemorragia subaracnoidea de la arteria carótida interna del lado derecho; por eso en ese momento nosotros decidimos, posterior a la angiografía, hacer el tratamiento cerrando el aneurisma con ‘Coils’ (espirales metálicos)”, explicó.

Para tener una idea de lo que implica el costo económico de esta cirugía, se detalló que estas intervenciones cuestan al público 200 mil pesos; no obstante, “con el servicio de gratuidad que ofrece este hospital de tercer nivel a personas de escasos recursos no derechohabientes, este procedimiento no tuvo ningún costo para la paciente”.

Uno de los aspectos resaltados en esta acción, es que el diagnóstico rápido, el tratamiento oportuno, además del servicio que hay en Ciudad Salud (con la Neurocirugía Vascular y Hemodinamia con Terapia Endovascular), fueron claves para salvar la vida de la paciente. Se trata del único lugar en el estado que tiene tales herramientas.

“Actualmente la paciente se encuentra estable, sin el riesgo de que el aneurisma vuelva a sangrar, que es lo que ponía en riesgo su vida. Sin embargo, como especialistas insistimos en la recomendación a la población que ante los síntomas de cefaleas (dolor de cabeza) intensas, acudir al médico para una valoración y con ello prevenir situaciones que puedan dañar su salud”, finalizó la neuróloga.