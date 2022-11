Feria Chiapas no detona economía en la entidad

Aunque se anunció que sí se llevará a cabo la Feria Chiapas, después de dos años de suspensión por la pandemia de la covid-19, dicha actividad solo permite generar dividendos para los negocios que ofrecen sus productos de forma interna, mas no es un evento que detone la economía estatal o que mueva los indicadores, explicaron algunos empresarios del sector turístico.

Sismondi Esparza Flores, coordinador de la Mesa de Seguridad Turística del sector empresarial, puntualizó que sí hay un incidencia positiva para las personas que hacen exposiciones dentro del sector ganadero o para quienes disfrutan de los masivos musicales, aunque no son porcentajes que abonen a las cifras de una forma sustancial.

“Realmente no es muy grande. No son eventos que, digamos, de pronto te llenen Tuxtla Gutiérrez o los hoteles. No llegan a esa magnitud, sin embargo, los días que dura se genera economía con las personas que participan de diversas maneras: algunos como espectadores, asistentes”, puntualizó.

Esparza Flores enfatizó que estos eventos sociales ayudan pero no se traducen de forma directa en hospedaje, puesto que aún no ha llegado a esa dimensión. “Sí contribuye, es importante, pero no es un evento que te mueva volúmenes de turismo”, comentó.

Lo que puede ocurrir, remarcó, es que las personas que cantan en los palenques, por el horario, en algunas ocasiones optan por quedarse en algún establecimiento, y es ahí donde se facilita el servicio pero tampoco se traduce en mover números grandes.

Para el sector, el mes de noviembre y diciembre representan meses favorables y la tendencia que se ha mostrado es de recuperación. También considera que la Feria Chiapas, por su parte, dejaría mejores dividendos para el gremio si se complementara de otras actividades en los alrededores de la ciudad.