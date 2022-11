Desaparición de OPLE no atenta a la democracia

En medio de la discusión nacional que hay por la iniciativa de reforma electoral, el dirigente estatal del Partido Chiapas Unido, Conrado Cifuentes Astudillo, consideró que no es ningún atentado a la democracia que venga dentro de la propuesta el que se desaparezca a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), debido a que se busca eficientar el uso de los recursos y evitar la duplicidad en algunas funciones.

Conocedor de las funciones que tienen los institutos electorales, consideró que sería viable hacer una mezcla para rescatar las acciones prioritarias y depurar aquellas que no han funcionado.

“Valdría la pena hacer una reingeniería administrativa para reducir mucho la burocracia y esos embudos que, en ocasiones, no permiten que la ley realmente se aplique”, apuntó.

En su opinión, es importante que haya una reestructura y que exista en Chiapas una representación que cuente con las posibilidades económicas y humanas para desarrollar y llevar a cabo elecciones lo más cercanos a una democracia.

Sobre el recorte de las prerrogativas a los partidos políticos, mencionó que sí genera preocupación pero también les ocupa. En Chiapas Unido, explicó, en la actualidad no hay ningún tipo de apoyo estatal o federal en cuanto a recursos se refiere; sin embargo, desde la pandemia de la covid-19 han absorbido ajustes a los presupuestos.

“Aún así seguimos haciendo política, hoy en día tiene que ser hecha con más creatividad e intelecto, que pensando en que históricamente se ha hecho política con dinero”, remarcó.

Mencionó que esa “hipotética autonomía que le dan al final de cuentas no existe, porque todos los consejeros de los órganos locales emanan de la voluntad política de los consejeros nacionales —del INE—, por citarte nada más un simple ejemplo de como se encuentra una línea jerárquica”.

Al cuestionarle si no ve entonces al OPLE como un organismo con plena autonomía, respondió: “La realidad es que no, no son autónomos”, al tiempo de considerar que en esas consejerías no es como que se elijan a “los mejores, los más capacitados, los de mayor conocimiento, los de mayor experiencia, los de mayor confianza”.